يا أنا يا لاء listen now تحميل البوم عمرو دياب 2021 download انغامى سمعها

أعلن الفنان عمرو دياب قائمة الأغاني التي طرحها ضمن ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "يا أنا يا لأ".

ويضم الألبوم 12 أغنية وهم: "يا أنا يا لاء"، ومحسود (مقسوم)، "شكراً"، و"عايز أعمل زيك"، "طبل"، "بتهزر"، "فاكرني ياحب"، و"وانا معاك" و"يادلعوا"، و"من العشم"، و"محسود (لاتينو)"و "الجو جميل".

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وكان عمرو دياب قد طرح مجموعة من الأغنيات المنفردة في الصيف الماضي وهي " أهي أهي" ، "أماكن السهر" ، "الجو جميل".

وأحيا الهضبة حفلًا خاصًا يوم الجمعة الماضي في قصر عابدين وذلك وسط حضور لفيف من نجوم الإعلام والفن والمجتمع، وغنى خلال الحفل لأول مرة مقطعًا من أغنية "محسود" والتي كتب

كلماتها تركي آل الشيخ ، وألحان خالد عز، وتوزيع عادل حقي.

يذكر أن «دياب» كان قد أعلن أن عام 2021 سيتضمن إطلاق أول عمل درامي له مع شركة نتفلكس، ولكنه حتى الآن لم يستقر على شكل ومضمون العمل الدرامي، خاصة بعد أن خرجت معلومات تشير إلى تعاونه مع الكاتب الكبير إبراهيم عيسي.

تجدون هنا ( تحميل أغانى البوم عمرو دياب )

تجدون هنا ( أغانى البوم عمرو دياب )