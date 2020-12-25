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تحميل ألبوم عمرو دياب 2021 دندنها يا أنا يا لاء رابط dndnha اغانى عمرو دياب عبر انغامى mp3

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يبدو أن جمهور الفنان عمرو دياب سيكون له رأي آخر عن العام 2020، والذي بدأه بألبوم "سهران" مطلع العام، لينتهي بألبوم آخر جديد.

 

ويتعاون عمرو دياب في الألبوم الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم تامر حسين وتركي ال الشيخ ومحمد يحيى وعادل

حقي وإسلام زكي وعزيز الشافعي وخالد عز وتامر عاشور.

لتحميل أغانى ألبوم عمرو دياب الجديد ( اضغط هنا )

فقد أعلن المطرب ألبوم عمرو دياب قبل ساعات عن موعد طرح ألبومه الجديد بعنوان "يا أنا

يا لأ" والذي يطرح الجمعة 25 ديسمبر الجاري، عبر تطبيق "أنغامي" وشركة من شركات المحمول في مصر.

 

وشهدت شوارع القاهرة طرح إعلانات ألبوم عمرو دياب الجديد ويحمل اسم "يا أنا يا لاء"، وظهر الهضبة على اللوحات الإعلانية مرتديا قميص أسود بنقط بيضاء.
 

تجدون هنا ( تحميل أغانى البوم عمرو دياب 2021 )
تجدون هنا ( أغانى البوم عمرو دياب )

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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