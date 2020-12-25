تحميل ألبوم عمرو دياب 2021 دندنها يا أنا يا لاء رابط dndnha اغانى عمرو دياب عبر انغامى mp3

يبدو أن جمهور الفنان عمرو دياب سيكون له رأي آخر عن العام 2020، والذي بدأه بألبوم "سهران" مطلع العام، لينتهي بألبوم آخر جديد.

ويتعاون عمرو دياب في الألبوم الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم تامر حسين وتركي ال الشيخ ومحمد يحيى وعادل

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حقي وإسلام زكي وعزيز الشافعي وخالد عز وتامر عاشور.

فقد أعلن المطرب ألبوم عمرو دياب قبل ساعات عن موعد طرح ألبومه الجديد بعنوان "يا أنا

يا لأ" والذي يطرح الجمعة 25 ديسمبر الجاري، عبر تطبيق "أنغامي" وشركة من شركات المحمول في مصر.

وشهدت شوارع القاهرة طرح إعلانات ألبوم عمرو دياب الجديد ويحمل اسم "يا أنا يا لاء"، وظهر الهضبة على اللوحات الإعلانية مرتديا قميص أسود بنقط بيضاء.



تجدون هنا ( تحميل أغانى البوم عمرو دياب 2021 )

تجدون هنا ( أغانى البوم عمرو دياب )