دندنها تحميل اغاني البوم عمرو دياب يا أنا يا لا 2021 كاملة MP3 انغامى Anghami

أطلق الفنان الكبير عمرو دياب، ألبومه الغنائي الجديد «يا أنا يا لأ»، عبر إحدى الخدمات الصوتية لشركة اتصالات مصرية كبرى منذ قليل.

وجاء ألبوم عمرو دياب الجديد من إنتاج شركة «ناي»، ويتضمن العمل 12 أغنية من بينها أغنية كان قد طرحها بطريقة السنجل وهي «الجو جميل».

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النجم عمرو دياب من وضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، والذى يضم 14 أغنية كاملة، ويعد هذا الألبوم حالة خاصة لأنه يضم عددًا من الأغانى المميزة والمتنوعة فى

كل لون غنائى.



حقق برومو أغنية الهضبة عمرو دياب الجديدة "يا أنا يا لاء" أكثر من مليون مشاهدة بعد أسبوع من طرحه عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.



الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي، ميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.



تجدون هنا ( تحميل أغانى البوم عمرو دياب 2021 )

تجدون هنا ( أغانى البوم عمرو دياب )