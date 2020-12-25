رابط تحميل أغانى ألبوم عمرو دياب الجديد 2021 «يا أنا يا لأ» عبر تطبيق انغامى Anghami

كشف الفنان عمرو دياب على صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن طرح ألبومه الجديد «يا أنا يا لاء» اليوم الجمعة 25 ديسمبر 8 مساء، الذي سيكون حصريا على «أنغامي» للاستماع في مصر قبل إصداره في أي منصة أخرى.

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يذكرأن آخر ألبومات عمرو دياب "سهران" الذي يتضمن 14 أغنية جديدة، تضمن الألبوم أغنيات منها "انتي زي ما انتي، حلوة البدايات، ويا روقانك، وهيعيش يفتكرني، وعم الطبيب"، ويتعاون عمرو دياب فى الألبوم مع الشعراء تامر حسين وخالد تاج الدين وأيمن بهجت قمر

وأحمد المالكي وتركي آل الشيخ، ومن الملحنين عمرو مصطفى ومحمد يحيي وشريف بدر وعزيز الشافعي.

وضم الألبوم أغنيات «يا أنا يا لأ، محسود مقسوم، شكرًا، عايز أعمل زيك، طبل، بتهزر، فاكرني يا حب، أنا معاك، يا دلعو، من العشم، ومحسود بطريقة لاتينو، الجو جميل».

تجدون هنا ( تحميل أغانى البوم عمرو دياب 2021 )

تجدون هنا ( أغانى البوم عمرو دياب )