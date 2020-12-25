كلمات أغانى .... من البوم عمرو دياب الجديد 2021

أعلن الهضبة عمرو دياب عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، عن طرح ألبومه المقبل "يا أنا يا لا" غدا الجمعة 25 ديسمبر الساعة الثامنة مساءً، عبر إحدى المنصات ، وذلك تزامنا مع احتفالات أعياد الكريسماس، والذى يضم 14 أغنية، ويعد هذا الألبوم حالة خاصة لأنه

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يضم عددًا من الأغانى المميزة والمتنوعة فى كل لون غنائى.

يتعاون عمرو دياب خلال هذا الألبوم مع مجموعة من الشعراء منهم المستشار تركي آل الشيخ وأيمن بهجت

قمر وبهاء الدين محمد، كما يتعاون مع مجموعة من الملحنين والموزعين.

ويأتي أسماء صناع الألبوم كالتالى: ومن شعراء تامر حسين، وبهاء الدين محمد، وتركي آل الشيخ، ومحمد القاياتي، وخالد تاج الدين، وأيمن بهجت قمر، والملحنين خالد عز، ومحمد يحيي، وإسلام زكي، والموزعين عادل حقى.

تجدون هنا ( تحميل أغانى البوم عمرو دياب )

تجدون هنا ( أغانى البوم عمرو دياب )