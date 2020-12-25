يسرا توجه رسالة شكر لوزارة الصحة بعد إصابتها بـ كورونا (شاهد)

وجهت النجمة يسرا رسالة شكر لوزارة الصحة والأطباء المشرفين على حالتها، ولأصدقائها وجمهورها الذين إهتموا بالسؤال عنها، وذلك بعد إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد.

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وكتب "يسرا" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": " بتوجه بكل الشكر و خالص امتناني لكل أصدقائي

داخل و خارج مصر و للجمهور الكريم لسؤالهم و اهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا... كما أوجه شكر خاص جدا جدا لوزارة الصحة و لكل الأطباء و طاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي، مفيش كلام يوفي الناسدي كلها حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض. ربنا يحفظكم جميعا و يشفي كل مريض. شكرا للجميع ".

وأصيبت النجمة يسرا بفيروس كورونا المستجد، وجاء ذلك بعد يومان من تسجيلها حلقة ببرنامج "لايف من الدوبليكس" مع "أبلة فاهيتا"، حيث أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنها تأكدت من الإصابة بعدما شعرت على مدار الساعات الأخيرة الماضية ببعض الأعراض، بدأت باحتقان في الحلق وارتفاع في درجات الحرارة.