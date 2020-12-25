أول ظهور لـ الكينج محمد منير بعد تعرضه لوعكة صحية (فيديو)

ظهر الكينج محمد منير لأول مرة بعد شفائه من وعكته الصحية التي مر بها خلال الأيام الماضية، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشر "الكينج" مقطع فيديو، حيث ظهر ليقول لجمهوره: "وحشتوني، وحشتوني".

اقرأ .. محمد منير يحصل على جائزة LEGEND AWARD

وكان قد تعرض الكينج محمد منير، لوعكة صحية كبيرة فجر الجمعة الماضية، أدت إلى نقله لإحدى مستشفيات القاهرة،

لإجراء الفحوصات الطبية داخل قسم المخ والأعصاب.

https://www.instagram.com/p/CJOVfg5HhQP/?igshid=1sht4as5wgijh

وكان "الكينج"، قد أفصح تفاصيل وضعه الصحي خلال حفل أحياه "أونلاين" في مايو الماضي حينما كان جالسا فيه على كرسي، موضحًا أنه يحيي الحفل وهو مريض ولا يسير إلا على "عكاز".

وأوضح: أنه أجرى جراحة دقيقة في العظام، وتحديدًا في مفصل الحوض تحت

إشراف فريق طبي داخل المركز الطبي العالمي في مصر، واصفا الأزمة التي تعرض لها بـ"العنيفة".

ويستعد الكينج محمد منير لطرح أحدث ألبوماته والذي يحمل اسم "باب الجمال" نهاية الشهر الجاري، ويضم الألبوم عدد من الأغاني وهي:" باب الجمال، ارسم حبيبك شبهك، أنا رايق، قلبي اتهبل، وتوب الفرح ".

ويتعاون "الكينج" لأول مرة من خلال ألبوم "باب الجمال" مع عدد من الشعراء، وهم: الشاعر أحمد حسن راؤول، الشاعر نور الدين.

كما يتعاون مع عدد من الموسيقيين ومنهم سامر أبو طالب، عمر إسماعيل، وسام عبد المنعم.