نانسي عجرم تنشر فيديو “من صنع ميلا”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 ديسمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم فيديو معلنة عن تفاصيل الفيديو الّذي نشرته عبر إنستغرام كمعايدة لجمهورها بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقالت: “هذا الفيديو صنعته ميلا”.

وفي التفاصيل، صوّرت ميلا، إبنة نانسي عجرم والدكتور فادي الهاشم، الفيديو الّذي نشرته والدتها، ويتضمّن لقطات من زينة الميلاد في منزل العائلة، بالإضافة إلى أمنيات كُتبت بطريقة مُحترفة، وأبرزها:

“عزيزي سانتا، في هذا العيد نريد أن يعمّ السلام في كلّ مكان، والصحّة والعافية، بالإضافة إلى السعادة. لا تهمّنا الهدايا الأخرى”.

وتوّجهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بالتهنئة للجمهور بمناسبة عيد الميلاد المجيد، اذ كتبت على صفحتها الخاصة: “حب وفرح وإيام حلوة بتمناها للكل.. يا رب الإيام الجايي تمحي كل شي صعب عشناه وترجع البسمة تسكن بكل البيوت ميلاد مجيد”.

وكانت نانسي قد هنأت مؤخرا الشعب البحريني، بمناسبة العيد الوطني عندهم، اذ كتبت في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: “لأهلنا بالبحرين، كل سنة وانتو بخير بمناسبة العيد الوطني البحريني وان شاء الله كل إيامكن أفراح وأعياد وإزدهار وأمن وأمان… كل الحب”.