بالفيديو – سيرين عبد النور بجو ميلادي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 ديسمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 3 ساعات

نشرت الممثلة اللبنانية سيرين عبد النور فيديو على تطبيق الصور إنستغرام. وتظهر سيرين عبد النور في الفيديو وهي تتمايل على انغام الأغاني الميلادية مع ابنتها تاليا رحمة بملابس النوم المريحة قبل أن ترتديا الملابس الأنيقة الخاصة بمناسبة عيد الميلاد.

حصد الفيديو الّذي نشرته الممثلة سيرين عبد النور أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة، وذلك في أقلّ من 24 ساعة على تطبيق الصور إنستغرام.

وتمكنت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور من لفت الأنظار إلى عفويتها بفيديو ظهرت فيه برفقة طفلتها وهي تتمايل على انغام الأغاني الميلادية مع تاليا رحمة بملابس النوم المريحة قبل أن ترتديا الملابس الأنيقة الخاصة بمناسبة عيد الميلاد.

وبفيديو آخر، وثقت سيرين الموقف المحرج الذي وُضعت فيه بسبب شقيقتها وشقيقها، حيث ظهرا وهما يقومان بحركات من خلفها أثناء تسجيلها معايدة لجمهورها.

واحتفلت النجمة العربية سيرين عبد النور بأعياد الميلاد المجيد في أجواء عائلية خاصة، كما شاركت بعض التفاصيل الطريفة على حسابها في تطبيق “إنستغرام”.

وشاركت الفنانة العربية عدة مقاطع على صفحتها الشخصية لمقاطع فيديو تظهر فيها عدة محاولات لتصوير مقطع فيديو توجه من خلاله معايدة لمتابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي.