شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا: أتمنى أن أقضى عيد الميلاد مع أصدقائى ذوى الفراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة شيرين رضا، عبر حسابها على "فيس بوك" مجموعة من الصور برفقة عدد من الكلاب، وكتبت:"أتمنى أن أقضي عيد الميلاد مع أصدقائي ذوي الفراء".

ودائما ما تحرص الفنانة شيرين رضا على نشر صور للكلاب والدفاع عنها، كما قامت بالانضمام لحملة الفترة الماضية لحماية الحيوانات الأليفة، بعد الظاهرة التي انتشرت الفترة الأخيرة بتخلي الكثيرين عن حيواناتهم الأليفة خوفاً من نقلهم لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وإصابتهم به.

ومن المقرر أن تبدأ النجمة شيرين رضا تصوير مشاهدها الأولى من فيلم "تحت تهديد السلاح" من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج ماندو العدل، ويقوم ببطولته النجم هانى سلامة والمقرر أن ينافس به سلامة فى السينمات قريباً، ويشارك فى بطولته كل من عمرو عبد الجليل​، بيومي فؤاد، ​ياسمين رئيس​، ​غادة عادل.

يشار إلى أن آخر أعمال النجمة شيرين رضا فيلم "الغسالة"، مع الفنان أحمد حاتم وهنا الزاهد، ومحمد سلام وأحمد فتحى وأخرون من النجوم، ودارت أحداثه في إطاركوميدي خيالي.