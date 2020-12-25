شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يطرح ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ".. اعرف أسماء الأغانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الهضبة عمرو دياب طرح ألبومه "يا أنا يا لأ" اليوم الجمعة، عبر إحدى المنصات، ويعد هذا الألبوم حالة خاصة لأنه يضم عددًا من الأغانى المميزة والمتنوعة فى كل لون غنائى.

وضم الألبوم أغانى "يا أنا يا لأ"، "محسود"، "شكراً"، "عايز أعمل زيك"، "طبل"، "بتهزر"، "فاكرني ياحب"، "وأنا معاك"، "يادلعوا"، "من العشم"، "محسود (Remix)" ، "الجو جميل" ، مكساج وديجيتال ماستر ( مهندس أمير محروس) تسجيل صوت(اندروا داوود - شيري شكري).

يذكرأن آخر ألبومات عمرو دياب "سهران" الذي تضمن 14 أغنية جديدة، تضمن الألبوم أغنيات منها "انتي زي ما انتي، حلوة البدايات، ويا روقانك، وهيعيش يفتكرني، وعم الطبيب".

وكان عدد كبير من نجوم الأغنية والفن، قد تفاعلوا مع أغنية "محسود على عودك يا جميل"، وشاركوا فى تحدى الهضبة عمرو دياب ، وهو ما جعلها تتصدر تريند تويتر في مصر والوطن العربى بعد دقائق فقط من طرحها على صفحات مواقع التواصل.