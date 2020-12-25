شكرا لقرائتكم خبر عن هنا شيحة تحتفل بعيد ميلادها مع محمود شاهين.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة هنا شيحة، بعيد ميلادها، برفقة عدد من أصدقائها وأسرتها، في أجواء مبهجة، وقد أظهرت لقطات فيديو تداولها العديد من رواد السوشيال ميديا لحظة احتفالها بعيد ميلادها، وكان من بين الحضور محمود شاهين ابن شقيقة إلهام شاهين، حيث ظهرا وهما يرقصان معا على أنغام أغنية "انزل يا جميل عالساحة".

وانتشرت في الآونة الأخيرة مجموعة من الصور التي جمعت بين الفنانة هنا شيحة ومحمود شاهين فى عدة مناسبات مختلفة، مما أثار الجدل والتساؤلات حول ارتباطهما، وكانت أول المناسبات التي ظهرا فيها سويا خطوبة أمير شاهين على منة جاب الله، حيث كانت هنا أول الحاضرين، وآخر المناسبات ظهورهما في لقطة رومانسية على السجادة الحمراء في ختام مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ42، حيث ظهر الثنائى وهما يتبادلان الحديث، وقيام محمود شاهين بإمساك يد هنا.



رقص هنا شيحة مع محمود شاهين

فيما أكدت النجمة إلهام شاهين وجود علاقة عاطفية تجمع بين محمود شاهين ابن شقيقها والفنانة هنا شيحة، وذلك في ندوة حوارية أقامها الخليج 365 للنجمة الحاصلة مؤخرا على جائزة أفضل ممثلة بمهرجان القاهرة السينمائى ، حيث قالت: "أه في قصة حب ولكن لسه موصلناش إن فى موضوع زواج لحد الآن، لأن لو فى زواج أكيد هيجولى مش هبقى آخر من يعلم"



عيد ميلاد هنا شيحة



هنا شيحة ترقص مع محمود شاهين فى عيد ميلادها