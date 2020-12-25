شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة إليسا تشارك جمهورها بزينة الكريسماس.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة اللبنانية إليسا، زينة الكريسماس والديكورات فى منزلها، للاحتفال بالكريسماس هذا العام، مع معجبيها عبر حسابها بتويتر، وهو جزء من عادتها لإطلاع جمهورها العريض ومحبيها على تفاصيل يومها.

ونشرت إليسا الصورة عبر حسابها الرسمى بتويتر، وعلقت عليها :"أخيرا انتهيت من تزيين منزلى"، وظهرت فى الصورة شجرة كريسماس عملاقة، وظهرت زينة الكريسماس عبر طاولة الطعام، لتوحى بأجواء احتفالية.



إليسا



منزل إليسا

ومن جهة أخرى عبرت النجمة اللبنانية اليسا، عن أمنيتها بأن تكون ليلة عيد الميلاد بداية جديدة لانتهاء الأزمات التي يمرون بها من خلال الصلاة، وغردت اليسا على حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "ليلة عيد الميلاد ليلة صلاة ورجاء.. ورغم كل اللى مرينا به، اليوم خلونا نصلى، لكل عائلات الشهداء، لكل الفقراء والمحتاجين، لكل الناس اللي عاشوا الويلات هذه السنة.. يمكن مشاكل الحياة نسّتنا الإيمان، الليلة خلينا نستعيد الايمان لأن الصلاة بتعمل عجايب".

وأكدت الفنانة اللبنانية إليسا أنها تستعد للاحتفال بالكريسماس، وفقا للكنيسة الغربية التى تحتفل بميلاد السيد المسيح يوم 25 ديسمبر، لافتة الانتباه لعدم مقدرة الجميع على الاحتفال هذا العام، قائلة، "لا يسعنى إلا التفكير في عدم قدرة الجميع على الاحتفال هذا العام أهالى الشهداء والذين فقدوا بيوتهم ومستقبلهم، انضموا إلى فى الصلاة لهم".

وقالت إليسا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر، "نحن جميعًا نستعد لعيد الميلاد ولكن لا يسعنى إلا التفكير فى عدم قدرة الجميع على الاحتفال هذا العام، أهالى الشهداء، والذين فقدوا بيوتهم ومستقبلهم، انضموا إلى في الصلاة لهم".