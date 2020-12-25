شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: اطمنت على نفسى والحمد لله بخير معنديش كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة الكبيرة إلهام شاهين، لـ"الخليج 365"، إنها اطمأنت على صحتها بعدما خالطت عددا من المصابين بفيروس كورونا، فيما أعلنت إصابة صديقتها المخرجة إيناس الدغيدى بالفيروس، حيث كانت تعانى من الأعراض منذ أيام قليلة لتتأكد بعد نتيجة المسحة التى أجرتها وجاءت إيجابية، لتلتحق إيناس بقائمة الفنانين الذين أعلنوا إصابتهم بالفيروس مؤخراً وأبرزهم يسرا وكريم فهمى ومحمد شرنوبى ودانا حمدان وجمال العدل، ودعت إلهام لكل المصابين بالشفاء العاجل طالبة من الله أن يشفي يسرا وغيرها من زملاءها الفنانين المصابين بالفيروس.

وكُرمت إيناس الدغيدى فى الدورة الـ36 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، لما قدمته على المستوى السينمائي من أعمال مهمة ومميزة برئاسة الناقد الأمير أباظة، كما ترأست لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة للدورة التى انعقدت فى الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر الماضي

وعبرت إيناس الدغيدى عن سعادتها الكبيرة بتكريم مهرجان الإسكندرية خلال الندوة التى أقيمت لها على هامش الفعاليات، وقالت إنها تعتبر المهرجان بيتها، وطلبت من الحضور أن تقدم مخرجا شابا يدعى نور الدين على أراد أن يقدم فيلما عن سينما إيناس الدغيدي، وقدمته للحاضرين وبعدها عرض الفيلم للجمهور، وأثناء مشاهدة ايناس الدغيدى للعمل بكت كثيرا وتأثرت بحفاوة الحضور بها.

وحكت عن بدايتها فى الإخراج، وقالت: "قدمت فى معهد سينما لأنها رفضت فى أكثر من مكان، ونصحتها إحدى الصديقات بأن تلتحق بمعهد السينما فوافقت، ونصحها المدرسون بأن تقدم بقسم إنتاج، وقبلوها بالفعل، وعرفت من هناك معنى كلمة فن".