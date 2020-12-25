شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لطيفة تشوق جمهورها بطرح فيديو كليب أغنية "الليل ليل": قريب جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوقت النجمة التونسية لطيفة، جمهورها بقرب طرح كليب أغنيتها الجديدة"الليل ليل" عبر قناتها بموقع يوتيوب، عبر حسابها بموقع فيسبوك، وسط ترقب وانتظار من جمهورها.

وظهرت النجمة التونسية لطيفة، من خلال فيديو خلال تواجدها في مدينة دبى، قائلة :"مساء الخير من دبي .. استنوا كليب اغنيتي الجديدة الليل ليل قريب جدا على قناتي على اليوتيوب".

وكانت طرحت المطربة التونسية لطيفة، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "خلينى"، في أغسطس الماضي، عبر قناتها بموقع الفيديوهات" يوتيوب"، كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع موسيقي أمين القلسي، وجيتار إيهاب ليمام، وكان آخر أعمال لطيفة أغنيتها "رد الباب وغرب"، وذلك عبر قناتها بموقع الفيديوهات يوتيوب، حيث حققت نجاحا كبيرا بعد طرحها على موقع يوتيوب.

يشار إلى أن النجمة التونسية لطيفة طرحت أيضا، أغنية تحمل اسم "للشمس"، عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، والتى صورتها على طريقة فيديو كليب، وهى من كلمات ياسين الحمزاوى وألحان وتوزيع أمين القلسى، لبث روح الأمل عند الناس بسبب الأزمة التى يمر بها العالم بعد انتشار فيروس كورونا.