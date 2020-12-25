شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عبد الحليم ينتهى من تسجيل "زلابية معسلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب طارق عبد الحليم لتصوير أغنية جديدة تحمل اسم "زلابية معسلة" على طريقة الفيديو كليب بعد الانتهاء من تسجيلها في ستوديو التكامل، وهى من كلمات وليد رياض وتوزيع اسلام ساسو وألحان وليد سمارة وإنتاج محمد عبدالعزيز، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، وتحمل عدد من المفاجآت .

وكان طارق قد طرح برومو الأغنية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" .

وطرح مؤخرا المطرب طارق عبد الحليم كليب جديد بعنوان " أمور" على "يوتيوب"، وتقول كلمات الأغنية: "أمور وحليوة ومسمسم الواد ده أهو، والضحكة دى كمانجا بتقسم الواد ده أهو خفة، وشربات على حلويات الواد ده أهو، دا لو عدا وفات يا أهو احترت فى وصفه ومش عارف أوصف أقول إيه، أوصف فى رموش ولا شفايف أو سحر عينيه دى خدوده وعوده ولون شعره يا وعدى عليه".

أغنية " أمور"، كلمات سمير زغلول، ألحان سامى فرج، توزيع بيشوى سمير، هندسة صوتية محمد جودة، ومن إخراج حسام المهدى.



