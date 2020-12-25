شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى يصور مشاهد حفل زفاف بمسلسله "الدايرة" فى الحزام الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور الفنان أحمد صلاح حسنى مشاهد حفل زفاف بمسلسله الجديد "الدايرة"، اليوم الجمعة، بديكور فيلا بمنطقة الحزام الأخضر، حيث أوشك فريق العمل على الانتهاء من التصوير ويتبقى نحو أسبوع، ويدخل المسلسل مراحل المونتاج والمكساج استعداداً للعرض على إحدى قنوات شركة المتحدة.

وينتمى لنوعية مسلسلات الـ45 حلقة ويحمل اسما مبدئيا "واقع افتراضى"، من تأليف محمد عبد المعطى، إخراج أحمد سمير فرج وانتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولة العمل كل من الفنانة إيمان العاصى، إيناس كامل، مى القاضى، محمد علاء، إسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسى، مها أبو عوف، محمود حافظ، أمانى كمال وعماد رشا وعدد آخر من الفنانين الشباب

ويكرر أحمد صلاح تعاونه مع المخرج أحمد سمير فرج والمؤلف محمد عبد العاطى للمرة الثانية بعدما قدموا مسلسل "ختم النمر" الذى تم عرضه فى شهر يناير الماضى، وشارك فى بطولته نسرين طافش وميرهان حسين وإسلام جمال وعفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، وتميم عبده.