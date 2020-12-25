شكرا لقرائتكم خبر عن سلامتكم.. ”الخليج 365” يتمنى الشفاء لنجوم مصر.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب عدد من المشاهير، خلال اليومين الماضيين، بفيروس كورونا المستجد، على رأسهم الفنانة يسرا والمخرجة إيناس الدغيدى، والمنتج جمال العدل، والإعلامى وائل الإبراشى.

كما تضم قائمة ضحايا كورونا، الفنان كريم فهمى، وسلوى محمد على وهشام جمال، وغادة إبراهيم.

ويتمنى ”الخليج 365” الشفاء العاجل لنجوم مصر.