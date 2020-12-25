شكرا لقرائتكم خبر عن "حرب أهلية" اسم مبدئى لمسلسل يسرا فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر صناع مسلسل يسرا الجديد على اسم مبدئى للعمل وهو "حرب أهلية"، إخراج سامح عبد العزيز، حيث يجرى الأخير فى تحضيراته النهائية ومعاينة أماكن التصوير، وتأجيل موعد انطلاق التصوير حتى تتعافى يسرا من فيروس كورونا التى أصيبت به، حيث كان من المقرر انطلاق التصوير بعد أسبوع فى الديكور الخاص بالعمل.

وكانت النجمة يسرا قالت لـ"الخليج 365"، إنها أصيبت بالفعل بفيروس كورونا، وأنها تخضع للعلاج حاليًا، مضيفة: "مش قادرة أتكلم"، ووجهت حديثها للجمهور، قائلة: "بشكر كل الناس اللى بتسأل عليا، وكل الدكاترة اللى بيعملولى كل حاجة، وبشكر وزارة الصحة على مجهودها الكبير، وبشكر كل زملائى وأصدقائى داخل مصر وخارجها اللى سألوا عليّا، وبشكر كل الناس، ربنا يخليكم ليا، ومايحرمنيش منكم أبدا".

يسرا على مدار الأيام الماضية كانت قد بدأت الجلسات المبدئية لمسلسها الجديد، المقرر أن تخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل، وتشاركها بطولتها النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

كما بدأت يسرا على مدار الفترة الماضية تصوير مشاهدها الأولى من فيلمها الجديد "ليلة العيد"، للمخرج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عبد الله ، فى ديكور الحارة بمدينة الإنتاج الإعلامى.