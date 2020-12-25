إصابة المخرجة المصرية إيناس الدغيدي بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيبت المخرجة المصرية إيناس الدغيدي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) لتلحق بقائمة من الفنانين والإعلاميين الذين أعلنوا إصابتهم مؤخرا.
ونقلت صحيفة "اليوم السابع" المحلية عن الفنانة إلهام شاهين أن صديقتها إيناس الدغيدي تعاني من أعراض مرض "كوفيد- 19" منذ أيام قليلة.
وأشارت إلى أن نتيجة المسحة التي أجرتها المخرجة المعروفة بآرائها الجريئة جاءت إيجابية.
وأعلن عدد من الفنانين والإعلاميين المصريين في الفترة الأخيرة إصابتهم بفيروس كورونا.
ويأتي على رأس القائمة: يسرا وكريم فهمي وهشام جمال ودينا عبد الكريم ومحمد الشرنوبي والإعلامي وائل الإبراشي.
وشهدت الدورة الـ36 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط تكريم إيناس الدغيدي عن مجمل أعمالها.
ولدت الدغيدي في العاصمة المصرية القاهرة في عام 1953، وتخرجت في المعهد العالي للسينما في عام 1975.
بدأت مسيرتها كمساعد مخرج عدة أفلام منها "أفواه وأرانب" (1977) وأخرجت أول أفلامها "عفواً أيها القانون" (1985) لتتوالى بعد ذلك أعمالها والتي شاركت في بعضها بالتأليف مثل "مذكرات مراهقة" (2001) أو بالتمثيل مثل فيلم "امرأة واحدة لا تكفي" (1990) ومن أبرز أعمالها "لحم رخيص" و"دانتيلا" و"إستاكوزا".
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