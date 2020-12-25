فيديو| محمد عبدالرحمن على بساط الريح في كواليس "هابي نيو يير بالعربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
شارك الفنان محمد عبدالرحمن، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بفيديو من كواليس مسرحية "هابي نيو يير بالعربي"، المقرر افتتاحها بالتزامن مع الاحتفال بالعام الجديد ورأس السنة الميلادية.
وظهر عبدالرحمن في الفيديو على بساط الريح، وصوت شيماء سيف في الخلفية وفريق عمل المسرحية.
يحتفل عبدالرحمن مع جمهوره بالعام الجديد، من خلال مشاركته في مسرحية هابي نيو يير بالعربي، والتي تنطلق ليلة رأس السنة، الساعة 9 مساءً على مسرح Cairo Show (ماركيي) - كايرو فستيفال سيتي، وذلك ضمن فعاليات Carnival Cairo Show.
ويقوم بشخصية رستم محامي إحدى العائلات الثرية، والذي يتواجد في حفل العائلة بليلة رأس السنة في حضور العديد من الأصدقاء، ولكن عند إغلاق النور وفتحه، يتفاجئ الجميع بحدث غريب، يعكس مسار الحفل كله، ويثير المشاكل والمواقف بين الأصدقاء.
ويشارك في بطولة المسرحية مع محمد عبد الرحمن، كل من النجوم بيومي فؤاد، محمد أنور، كريم عفيفي، شيماء سيف، دانا الحلبي وسامية الطرابلسي، وهي من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبدالوهاب، وإخراج مجدي الهواري.
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