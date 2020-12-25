تامر حسني يستعد لطرح أغنيتي "طمعتني" و"قد الفراق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: أعلن الفنان تامر حسني، عن استعداده لطرح أغنيتين جديدتين هما "طمّعتيني" و"قد الفراق" من ألبومه الغنائي الجديد "خليك فولاذي". ونشر حسني، بوستر أغنية "طمّعتيني" عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلّق: "طمّعتيني خلال ساعات إن شاء الله من ألبوم خليك فولاذي". كما نشر بوستر أغنية "قد الفراق"، وعلّق: "انتظروا أغنية قد الفراق.. إن شاء الله خلال ساعات من ألبوم خليك فولاذي". أغنية "طمّعتيني" من كلمات وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع. بينما أغنية "قد الفراق" من كلمات تامر حسين وألحان وتوزيع وميكس إسلام زكي.



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