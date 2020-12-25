"وحشتوني".. أول فيديو لمحمد منير بعد وعكته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

ظهر الفنان محمد منير، أمام جمهوره في مقطع فيديو قصير، منذ قليل، عبر حسابه على تويتر، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا.

ونشر منير، الفيديو، عبر حسابه، وعلق: "‏استنوا الألبوم الجديد ‎باب الجمال.. قريباً جداً". وقال منير، بالفيديو: "وحشتوني.. وحشتوني".

ألبوم الفنان محمد منير "باب الجمال" يضم 5 أغاني، وهي: "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس، و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و"زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.

وتعرض الكينج محمد منير، لأزمة صحية خلال الأيام الماضية، وحرص على طمأنة جمهوره على حالته من خلال بيان صحفي، أكد فيه أنه تعرض للإجهاد بسبب ما بذله في العمل على الألبوم الجديد، مؤكدا أنه يضع اللمسات النهائية لألبومه الجديد "باب الجمال".