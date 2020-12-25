"تقومي بالسلامة يا سيفا"..هكذا علق نجوم الفن بعد إعلان يسرا رسميا إصابتها بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تفاعل عدد من نجوم الفن مع إعلان الفنانة الكبيرة يسرا، عبر حسابها على إنستجرام، رسميا إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت يسرا، قائلة: "بتوجه بكل الشكر وخالص امتناني لكل أصدقائي داخل وخارج مصر وللجمهور الكريم لسؤالهم واهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا.. كما أوجه شكر خاص جدا جدا لوزارة الصحة ولكل الأطباء وطاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي، مفيش كلام يوفي الناس دي كلها حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض".

وأضافت: "ربنا يحفظكم جميعا ويشفي كل مريض. شكرا للجميع". وجاءت تعليقات نجوم الفن، كالتالي:

كتبت مي سليم: "ألف ألف سلامة عليكي"، وعلقت عبير صبري: "ألف مليون سلامة حبيبتي، ربنا يشفيكي ويعافيكي ويزيح عنك الوجع"، وكتبت أنغام: "سلامتك ألف سلامة حبيبتي، ربنا يشفيكي ويعافيكي، وتقومي بألف سلامة يا حبيبة قلب الناس كلها"، وراندا البحيري: "ألف سلامة عليكي يا سيفا يا حبيبة الكل".

بينما كتبت ديانا هشام: "سلامتك.. ألف سلامة يا حبيبتي، ربنا يتمم شفائك على خير يا رب"، ومايا دياب: "يا عمري".

فيما كتبت إيمان العاصي: "حبيبتي وحبيبة الكل، ألف مليون سلامة عليكي انتي قوية وهتعدي إن شاء الله على خير، بحبك يا أجمل سيفا "، وفريال يوسف: " ألف سلامة عليكي يا أحلى سيفا.. دعواتنا ليكي بالشفاء العاجل، وتقومي بالسلامة في أقرب وقت.. بنحبك".

جدير بالذكر أن يسرا حصلت مؤخرا على أكثر من تكريم عن دورها في مسلسل "خيانة عهد" الذي عُرض في رمضان الماضي، منها: "نجم العرب"، و"دير جيست"، كما حضرت مؤخرًا حفل عيد ميلاد الفنانة نيللي كريم.

وتستعد يسرا للمشاركة في عمل تليفزيوني يعرض في رمضان المُقبل 2021، وفيلم سينمائي جديد.

آخر مشاركات يسرا في السينما كان فيلم "صاحب المقام" مع الفنان آسر ياسين، الفنانة أمينة خليل، ومجموعة كبيرة من الفنانين، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.