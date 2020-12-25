بصحبة "هند ومروان".. محمد عادل إمام يستعيد ذكرياته مع مهرجان كان السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
استعاد الفنان محمد عادل إمام، ذكرياته مع مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته التي أقيمت عام ٢٠٠٦.
ونشر إمام، صورة له خلال تواجده بالمهرجان، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "مهرجان كان ٢٠٠٦.. مع النجمة هند صبري والمخرج مروان حامد".
يذكر أن، الفنان محمد عادل إمام، يعمل حاليًا على مسلسل "الملك"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.
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