بصحبة "هند ومروان".. محمد عادل إمام يستعيد ذكرياته مع مهرجان كان السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

استعاد الفنان محمد عادل إمام، ذكرياته مع مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته التي أقيمت عام ٢٠٠٦.

ونشر إمام، صورة له خلال تواجده بالمهرجان، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "‏مهرجان كان ٢٠٠٦.. مع النجمة هند صبري والمخرج مروان حامد".

يذكر أن، الفنان محمد عادل إمام، يعمل حاليًا على مسلسل "الملك"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.