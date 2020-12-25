كورونا في أسبوع | إصابات الفنانين.. يسرا الأبرز وإيناس الدغيدي تلحق بها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلن عدد من النجوم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وحرصوا على تحذير مخالطيهم بتوخي الحذر وضرورة التأكد من حالتهم الصحية.

ونستعرض في السطور التالية أبرز المشاهير الذين أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا خلال أسبوع:

صدقي صخر

في 17 ديسمبر الجاري، أعلن الفنان صدقي صخر إصابته بفيروس كورونا، وكتب عبر حسابه بـ"فيسبوك": "أنا للأسف إيجابي كورونا، الحمد لله أنا أعراضي خفيفة أو شبه معدومة، بس أُعتبر حامل للفيروس، فياريت اي حد اختلط بيا قريب ياخد باله وياخد احتياطاته ويتابع صحته أول بأول".

دانا حمدان

وفي 18 ديسمبر أعلنت دانا حمدان، شقيقة الفنانة ميس حمدان والفنانة مي سليم، إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت عبر "فيسبوك": "الحمد لله على كل شيء إيجابي كورونا، ادعولي تعدي على خير، كنت حابة جدا أطلع لايف وأرد على كل أسئلتكم النهاردة بس مش قادرة خالص".

محمد الشرنوبي

وفي الـ19 من الشهر الجاري، أعلن الفنان محمد الشرنوبي، إصابته بفيروس كورونا وكتب عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "عملت مسحة وطلعت إيجابي، والحمدلله الأعراض خفت واتحسنت جدا".

حفيد محمود ياسين

وفي اليوم ذاته، أعلن محمود ياسين حفيد النجم الراحل محمود ياسين عن إصابته بفيروس كورونا، بعد إعلان والدته إصابتها بالفيروس، مع عدد من أفراد أسرتها، حيث كتب عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "أنا وأمي وأختي وخالتي وبنات خالتي كورونا، ياريت كله ياخد باله الحمد لله علي كل حاجة".

عمرو مصطفى

وفي 20 ديسمبر، أعلن الشاعر خالد تاج الدين إصابة الملحن عمرو مصطفى بكورونا وكتب عبر "فيسبوك": "أخويا وحبيبى الفنان عمرو مصطفى بوستيف كورونا.. ألف سلامة عليك يا عمرو وتقوم بالسلامة إن شاء الله".

زوجة خالد الصاوي

وفي الـ 23 من ديسمبر أعلنت مي كريم زوجة الفنان خالد الصاوي عن إصابتها بفيروس كورونا وكتبت عبر "فيسبوك": "أنا كورونا وبالبشاميل كمان، حاجة كده إنزيمات كبد على تجلطات في بروتينات الدم، ما شاء الله".

كريم فهمي

أما في الـ24 من ديسمبر، أعلن الفنان كريم فهمي عن إصابته بفيروس كورونا المستجد عبر "إنستجرام"، قائلًا: "إيجابي كورونا، الحمد لله".

يسرا

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، أصيبت الفنانة يسرا بـ كورونا بعد خضوعها للتحاليل وخروج النتيجة إيجابية، وعلم "الخليج 365" من مصدر مقرب من الفنانة الكبيرة، أنها تأكدت من إصابتها بالفيروس.

إيناس الدغيدي وجمال العدل

كما أصيب كل من المخرجة إيناس الدغيدي والمنتج جمال العدل بالفيروس، بعدما شعرا بأعراض وقاموا بإجراء التحاليل للتأكد من الإصابة.