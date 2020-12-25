نقيب الإعلاميين ينعى المستشار لاشين إبراهيم ببالغ الحن والآسى



نعى نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة ببالغ الحزن والأسى المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الذي وافته المنية صباح اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. وقال نقيب الإعلاميين في بيان له أن المستشار لاشين إبراهيم أدى مهاماً وطنية كبيرة في مجالي القضاء والإشراف على الانتخابات التشريعية والنيابية فكان رجلا وطنيا من الطراز الأول وبذل مجهودا كبيرا في اكتمال الغرفتين التشريعيتين لاستكمال الاستحقاقات البرلمانية لمجلس الشيوخ ثم النواب. اقرأ .. معلومات لا تعرفها عن المستشار الراحل لاشين إبراهيم واختتم نقيب الإعلاميين، داعياً المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

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