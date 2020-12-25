فن ومشاهير

جمال العدل يعلن إصابته بـ فيروس كورونا

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أعلن المنتج جمال العدل، إصابته بفيروس المستجد (Covid 19)، وذلك بعد ساعات من إعلان الفنانة يسرا إصابتها بالفيروس.
 

وأوضح "العدل" في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة أنه شعر بالإعياء

منذ يومين، وقام بإجراء المسحة التي جاءت إيجابية، مؤكدًا أنه عزل نفسه مباشرة منذ بداية شعوره بالإعياء، مشيرًا إلى أن

حالته مستقرة حتى الاَن، وأن الأعراض تتفاوت طوال اليوم.
 

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يذكر أن، آخر ظهور للنجمة يسرا والمنتج جمال العدل، خلال حفل عيد ميلاد الفنانة نيللي كريم، الذي أقيم الأسبوع الماضي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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