جمال العدل يعلن إصابته بـ فيروس كورونا

أعلن المنتج جمال العدل، إصابته بفيروس كورونا المستجد (Covid 19)، وذلك بعد ساعات من إعلان الفنانة يسرا إصابتها بالفيروس.
وأوضح "العدل" في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة أنه شعر بالإعياءمنذ يومين، وقام بإجراء المسحة التي جاءت إيجابية، مؤكدًا أنه عزل نفسه مباشرة منذ بداية شعوره بالإعياء، مشيرًا إلى أن
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يذكر أن، آخر ظهور للنجمة يسرا والمنتج جمال العدل، خلال حفل عيد ميلاد الفنانة نيللي كريم، الذي أقيم الأسبوع الماضي.
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