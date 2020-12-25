شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير لمحبيه فى أحدث إطلالة: "وحشتونى وحشتونى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الكينج محمد منير، عبر حسابه بموقع إنستجرام، فى أحدث إطلالة له عقب أزمته الصحية الأخيرة، وسط حالة من الاشتياق لجمهوره والتساؤلات حول ألبومه الجديد "باب الجمال" والموعد المقرر لطرحه، وقال الكينج من خلال الفيديو "وحشتونى وحشتونى".





وانهالت ردود جماهير الكينج محمد منير، عبر حسابه على السوشيال ميديا، حيث قال أحدهم "حبيبنا يا كينج"، وغرد آخر "إنت وحشتنا أكتر بكتير"، ورد أحمد قائلاً "بعشقك وهفضل أعشقك يا تاريخ الفن".

يأتى ذلك عقب نجاح الكينج محمد منير فى لفت الانتباه من جديدة بجلسة تصوير خضع لها لمجلة GQ، حيث ظهر بشكل مبتكر وغير تقليدى، وارتدى ملابس فضفاضة مع بعض اللمسات المبتكرة مثل ظهوره وهو يضع خرزة زرقاء على إحدى عينيه، وفى صورة أخرى وهو يقوم بحلاقة لحيته.

وفى سياق متصل، يستعد الكينج لإطلاق أول أغانى ألبومه الجديد "باب الجمال" خلال أيام، من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل في أول تعاون لهم مع منير وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.