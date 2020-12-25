شكرا لقرائتكم خبر عن Merry Christmas.. احتفالات النجوم المصريين والعرب بمناسبة الكريسماس × 10 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مجموعة كبيرة من النجوم على الاحتفال بمناسبة أعياد الكريسماس خلال الساعات الماضية، حيث تفاعلوا مع متابعيهم بأكثر من صورة لهم عبر وسائل السوشيال ميديا، عكست تلك الاحتفالات كما يظهر فى الصور، والبداية مع الفنانة هنادى مهنا التى حرصت على الاحتفال بتلك المناسبة مع والديها حيث ظهرت بصحبة الموسيقار هانى مهنا ووالدتها خلال صورة نشرتها عبر خاصية الاستورى لها على موقع انستجرام.



هنادى مهنا مع والديها

أيضاً ظهر الفنان محمود حجازى وزوجته أسما شريف منير خلال صورة أخرى على موقع انستجرام، احتفلا من خلالها بأعياد الكريسماس، وذلك بجلوسهما وسط ديكور يعكس الأجواء الاحتفالية.



حجازى واسما شريف منير

كما حرص الفنان محمد إمام على الاحتفال بأعياد الكريسماس من خلال صورة له مع ابنته خديجة التي كانت تسير إلى جانبه أمام شجرة كبيرة للكريسماس.



محمد إمام وبنته خديجة

الفنانة نيكول سابا بدورها حرصت على استكمال وصلة الرومانسية التي تعيشها مع زوجها الممثل يوسف الخال، فبعدما احتفلا مؤخراً بعيد زواجهما التاسع ظهرا معاً خلال صورتين بمناسبة أعياد الكريسماس.



نيكول وزوجها



نيكول سابا

كما احتفلت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور برفقة ابنتها تاليا، عبر حسابها على انستجرام، بواسطة فيديو معها وهما ترقصان بملابس المنزل، وفجأة تتغير ملابسهما إلى ملابس احتفالية، حيث ارتدت سيرين فستان أحمر جذاب، وقد لاقى المقطع الذى نشرته سيرين اعجاب عدد كبير من متابعيها ومحبيها عبر انستجرام، وعلقت، "ميلاد مجيد للكل".



سيرين عبد النور وابنتها



سيرين عبد النور وبنتها فى صورة أخرى

أما المطربة اللبنانية نوال الزغبي فحرصت على تهنئة جمهورها ومتابعيها بأعياد الميلاد والكريسماس، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، حين ارتدت الملابس الحمراء المعتادة فى الكريسماس، والتى وصفها جمهورها بـ"ماما نويل"، وعلقت على الصورة قائلة، "Merry Christmas".



نوال الزغبى فى أحدث صورة بمناسبة الكريسماس

واحتفلت الفنانة نيللى كريم هى الأخرى بالكريسماس، اليوم الجمعة، حيث نشرت عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، صورة مع شجرة عيد الميلاد، ظهرت خلالها مرتدية "طوق" من زينة عيد الميلاد حول رأسها، وكتبت فى تعليقها عليها: "Merry Christmas".



نيللى كريم تحتفل بالكريسماس

أيضاً احتفلت الفنانة القديرة صفية العمرى بعيد الميلاد والكريسماس، متنمية دوام الصحة والعافية للجميع، وأن يكون العام الجديد 2021 مليئا بالمفاجآت السعيدة، بعد الأيام الصعبة التى مررنا بها خلال عام 2020.



صفية العمرى تحتفل بالكريسماس حرصت الفنانة نور اللبنانية هى الأخرى على الاحتفال بعيد الميلاد المجيد والكريسماس، مع قطتها "كراميل"، متمنية أن يكون عيدا سعيدا على الجميع، مشيرة إلى أن العام الحالى كان عامًا صعبًا لكننا جميعًا نجحنا فى تجاوزه.