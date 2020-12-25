شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا توجه الشكر لتركى آل الشيخ بعد تمنيه الشفاء لها من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجهت النجمة يسرا بالشكر إلى المستشار تركى آل الشيخ بعد رسالته لها التى دعا لها فيها بالشفاء، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث كتبت يسرا عبر حسابها على تويتر، "الشيخ تركى الغالى، خالص الشكر على شعورك واهتمامك وقلبك الكبير.. ربنا يحفظك من كل شر وحقيقى اهتمامك وسؤالك لهم معزة خاصة فى قلبى ربنا يخليك لينا".

وكان المستشار تركى آل الشيخ قد وجه عبر "فيس بوك" رسالة مؤازرة للنجمة يسرا قائلا "ألف سلامة للفنانة الكبيرة والنجمة الصديقة يسرا من العارض الصحى وأتمنى لها الشفاء العاجل".



يسرا على تويتر

يذكر أن يسرا قالت لـ"الخليج 365" إنها أصيبت بالفعل بفيروس كورونا، وإنها تخضع للعلاج حاليًا، مضيفة: "مش قادرة أتكلم".

يسرا وجهت حديثها للجمهور، قائلة: "بشكر كل الناس اللى بتسأل عليا، وكل الدكاترة اللى بيعملولى كل حاجة، وبشكر وزارة الصحة على مجهودها الكبير، وبشكر كل زملائى وأصدقائى داخل مصر وخارجها اللى سألوا عليّا، وبشكر كل الناس، ربنا يخليكم ليا، ومايحرمنيش منكم أبدا".

يسرا على مدار الأيام الماضية كانت قد بدأت الجلسات المبدئية لمسلسها الجديد، المقرر أن تخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل، وتشاركها بطولتها النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز، كما أنتهت يسرا على مدار الفترة الماضية من تحضيرات فيلمها الجديد "ليلة العيد" للمخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أحمد عبد الله، وكان مقرر بدء تصويره الأيام المقبلة.