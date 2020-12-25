شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف أرباح أديل رغم جائحة كورونا وعدم إصدارها ألبومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما أعلنت أنها بدأت تسجيل أغاني ألبومها الجديد، كشف موقع ديلي ميل أن أرباح أديل لعام 2019 وصلت إلى 10 ملايين جنيه إسترليني رغم عدم إصدار البوم جديد خلال 5 سنوات، منذ ان أصدرت البوم 25 في 2015، وعلى الرغم من خفض الأجور بسبب الجائحة، تمكنت المغنية البالغة من العمر 32 عامًا من الحصول على أرباح بقيمة 4.75 مليون جنيه إسترليني .



اديل

وكانت قد كشفت بعض التقارير الاجنبية، عن عودة النجمة العالمية أديل – Adele، إلى لندن، قبل إتمام عملية الإغلاق الثاني التي فرضتها الحكومة الإنجليزية ضمن إجراءاتها الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، صوراً جديدة للنجمة صاحبة الـ 32 عاماً، وهي تستعد لاستكمال ألبومها الرابع الذي تعكف على العمل عليه منذ عدة أشهر، وظهرت أديل وهي تلتقي بصديق لها في العاصمة الأمريكية قبل مغادرتها للبلاد متوجهة الى لندن هذا الاسبوع.



المغنية اديل

وظهرت أديل، الشهر الماضي، لتبهر المشاهدين أثناء استضافتها في Saturday Night Live ، لتؤدي عدة أغان على الهواء أمام جمهورها، لتحظي بإعجاب الكثيرين.

ووفقًا لصحيفة The Sun اختارت Adele العودة إلى لندن حتى تتمكن من التركيز على إكمال ألبومها الرابع، والذي من المتوقع الآن إصداره العام المقبل.

ونقلت الصحيفة تصريحات من أصدقاء مقربين للنجمة العالمية صاحبة الـ 32 عاماً، والتي جاءت كالآتي "لا يعرفها الناس كما اعتادوا على أي حال، لم تكن قادرة على إصدار اي البومات جديدة، وهي تركز حالياً على ذلك بشدة للحصول على مسارات صحيحة لكل أغانيها".