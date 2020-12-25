القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة المصرية يسرا أنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) قبل 4 أيام وليس أمس الخميس.
ونقلت صحيفة "اليوم السابع" المحلية عن يسرا (65 عاماً) قولها: "أحمد الله على كل شيء".
وأعلنت يسرا في تصريحات سابقة إصابتها بمرض "كوفيد- 19"، قائلة إنها "أصيبت بالفعل بفيروس كورونا، وإنها تخضع للعلاج حاليًا، ولا تستطيع الكلام".
وأضافت: "بشكر كل الناس اللي بتسأل عليا، وكل الدكاترة اللي بيعملولي كل حاجة، وبشكر وزارة الصحة على مجهودها الكبير، وبشكر كل زملائي وأصدقائي داخل مصر وخارجها اللي سألوا عليّا، وبشكر كل الناس، ربنا يخليكم ليا، ومايحرمنيش منكم أبد".
وكانت يسرا، حصدت مؤخرا جائزة أفضل ممثلة في الدراما من مؤسسة "دير جيست" لعام 2020، عن مسلسل "خيانة عهد"، وهو المسلسل أيضًا الذي حصد جائزة أفضل مسلسل وتسلمها المنتج جمال العدل.
يسرا من مواليد 10 مارس/آذار 1955، وهي سفيرة نوايا حسنة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بدأت مسيرتها الفنية عام 1973، بمجموعة من الأدوار الصغيرة، واستطاعت أن تعلن عن موهبتها جيدا بمرور الوقت وتعدد التجارب، وأثبتت نفسها على شاشة السينما، حتى تصدرت أفيشات عدد كبير من الأفلام المهمة منها "الإنس والجن"، و"امرأة آيلة للسقوط"، و"كلام الليل"، و"صاحب المقام".
كانت هذه تفاصيل خبر يسرا تكشف تفاصيل إصابتها بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.