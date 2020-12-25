شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله: ومين مابيحبش يسرا.. الكل يدعيلها إن الفيروس يسيبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بأسلوبه المميز وجه الفنان الكبير صلاح عبد الله رسالة إلى النجمة يسرا بعد إصابتها بفيروس كورونا أمس، حيث أعلنت إصابتها بالفيروس، ووجهت الشكر لأصدقاءها ومتابعيها على اهتمامهم، وقال الفنان صلاح عبد الله تعليقا على صورة تجمعه بيسرا، نشرها عبر إنستجرام "ومين مابيحبش يسرا.. الكل مالقلب يدعيلها إن الفيروس مايحبهاش ويرحل عنها ويسيبها هى وكل حبايبكم وحبايبنا وحبايبها فى أسرع وقت بإذن الله".



يسرا وصلاح عبد الله

وأكدت يسرا لـ"الخليج 365" أنها اكتشفت إصابتها بفيروس كورونا منذ 4 أيام وليس أمس الخميس، وأضافت يسرا أنها تحمد الله على كل شىء.

وكانت يسرا ذكرت فى تصريحات سابقة أنها تخضع للعلاج حاليًا، موجهة حديثها للجمهور، قائلة: "بشكر كل الناس اللى بتسأل عليا، وكل الدكاترة اللى بيعملولى كل حاجة، وبشكر وزارة الصحة على مجهودها الكبير، وبشكر كل زملائى وأصدقائى داخل مصر وخارجها اللى سألوا عليّا، وبشكر كل الناس، ربنا يخليكم ليا، ومايحرمنيش منكم أبدا".

من ناحية أخرى، كانت النجمة إلهام شاهين أعلنت إصابة المخرجة إيناس الدغيدى، بفيروس كورونا المستجد، حيث كانت تعانى من الأعراض منذ أيام قليلة لتتأكد بعد نتيجة المسحة التى أجرتها وجاءت إيجابية، لتلتحق الدغيدى بقائمة الفنانين الذين أعلنوا إصابتهم بالفيروس مؤخراً وأبرزهم يسرا وكريم فهمى ومحمد شرنوبى ودانا حمدان وجمال العدل.