شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أحمد رزق يحتفل بانتهاء تصوير مسلسله "فى يوم وليلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم أحمد رزق بانتهاء تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسله الجديد "فى يوم وليلة"، المقرر عرضه قريباً على قنوات المتحدة، وتمنى رزق أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور، وننشر صور من آخر يوم فى التصوير والتى جمعت بينه وبين مخرجة العمل وباقى صناع المسلسل.

ويدخل المسلسل غرف المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية لجميع الحلقات، استعداداً لعرضه، بعد تصوير عدة أشهر فى العديد من الديكورات الخاصة بالمسلسل.

المسلسل إنتاج شركة سينرجى، حيث يسجل العمل التعاون الثانى على التوالى بين النجم أحمد رزق وسينرجى، حيث قدما العام الماضى مسلسل "بخط الأيد"، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، كما يكرر أحمد رزق تجربته مع المخرجة شيرين عادل فى نفس المسلسل بمشاركة إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى ظهرت كضيفة شرف من تأليف هالة الزغندى.