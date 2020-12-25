شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يطرح أغنية "طمعتينى" من ألبومه الجديد خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم تامر حسنى عن طرح أغنية "طمّعتينى"، خلال الساعات القليلة المقبلة، وهى الأغنية التى يتضمنها أغانى ألبومه الجديد "خليك فولاذى"، بعدما طرح فى وقت سابق عدة أغانى من الألبوم، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "أغنية طمّعتينى، خلال ساعات إن شاء الله، من ألبوم خليك فولاذى".





واستطاع النجم تامر حسنى أن يحتل المركز الأول فى قائمة الأكثر استماعا على يوتيوب بـ8 أغنيات من ألبومه الجديد "خليك فولاذى"، متفوقا على إليسا وجنات ورامى جمال، والأغانى التى طرحها حتى الآن من الألبوم هى "اختراع، مبطلناش إحساس، فجأة افترقنا، بألف سلامة، كرهتنى فى الحب، قولنى كلام، نفس النهاية وفى جمال كدة".

من ناحية أخرى، وجه النجم تامر حسنى، الشكر لجمهوره، بعد حصده 4 جوائز من مؤسسة دير جيست لعام 2020، حيث حصد جائزة أفضل مطرب، وجائزة أفضل أغنية فيلم عن أغنية "حلو الكلام"، وجائزة أفضل البوم عن "خليك فولاذى"، وجائزة أفضل دويتو عن أغنية "اختراع" التى شاركه فيها النجم محمود العسيلى، وكتب تامر حسنى، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "شكرا دير جيست، شكرا لكل حد صوت".