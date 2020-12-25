شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد تهنئ ”الخليج 365” بفوزها بجائزة الصحافة الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة دينا فؤاد على توجيه التهنئة إلى مؤسسة ”الخليج 365” بعد حصولها على جائزة الصحافة الذكية التى حصلت عليها مؤخراً فى فئة الصحافة الذكية، من نادى دبى للصحافة، وذلك من خلال حسابها على موقع إنستجرام، حيث كتبت: "مبروك أخويا وصديقى الكاتب الكبير خالد صلاح جائزة الصحافة العربية / الصحافة الذكية".



دينا فؤاد على انستجرام تهنأ الكاتب الصحفى خالد صلاح

وكان موقع ”الخليج 365”، قد فاز بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار، وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365‪.



دينا فؤاد على انستجرام

جائزة الصحافة العربية، جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وتأسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسى، الذى وضعه نادى دبى للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادى دبى للصحافة الإدارة التنفيذية للجائزة.