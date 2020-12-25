شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا لـ الخليج 365: عندى كورونا من 4 أيام وأحمد الله على كل شىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة الكبيرة يسرا لـ"الخليج 365" إنها اكتشفت إصابتها بفيروس كورونا منذ 4 أيام وليس أمس الخميس، وأضافت يسرا أنها تحمد الله على كل شىء.

وكانت ذكرت يسرا فى تصريحات سابقة لليوم السابع أنها تخضع للعلاج حاليًا، موجهة حديثها للجمهور، قائلة: "بشكر كل الناس اللى بتسأل عليا، وكل الدكاترة اللى بيعملولى كل حاجة، وبشكر وزارة الصحة على مجهودها الكبير، وبشكر كل زملائى وأصدقائى داخل مصر وخارجها اللى سألوا عليّا، وبشكر كل الناس، ربنا يخليكم ليا، ومايحرمنيش منكم أبدا".

يسرا على مدار الأيام الماضية كانت قد بدأت الجلسات المبدئية لمسلسها الجديد، المقرر أن تخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل، وتشاركها بطولتها النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز، كما أنتهت يسرا على مدار الفترة الماضية من تحضيرات فيلمها الجديد "ليلة العيد" للمخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أحمد عبد الله، وكان مقرر بدء تصويره الأيام المقبلة.

وكانت النجمة الكبيرة يسرا، حصدت مؤخرا جائزة أفضل ممثلة فى الدراما من مؤسسة دير جيست لعام 2020، عن مسلسل "خيانة عهد"، وهو المسلسل أيضًا الذى حصد جائزة أفضل مسلسل وتسلمها المنتج جمال العدل.