شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى يؤازر وائل الإبراشى ويسرا بعد إصابتهما بكورونا.. اعرف قال إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان نبيل الحلفاوى على مؤازرة كل من الفنانة يسرا والإعلامى وائل الإبراشى بعد إصابتهما بفيروس كورونا عبر تغريدة نشرها على موقع تويتر، قال فيها : "أصدق الدعوات بالشفاء للإعلامي المتميز وائل الإبراشي وللزميلة العزيزة الفنانة يسرا.. ولكل مريض يارب. ليس لنا إلا أنت، اللهم ادفع عن عبادك الوباء والبلاء يا رحمن يا رحيم".



نبيل الحلفاوى

وأصيبت الفنانة الكبيرة يسرا بفيروس كورونا المستجد، حيث ثبتت إيجابية التحليل، وتخضع حاليًا إلى البروتوكول العلاجى، وقالت النجمة الكبيرة يسرا، لـ"الخليج 365"، إنها أصيبت بالفعل بفيروس كورونا، وأنها تخضع للعلاج حاليًا، مضيفة: "مش قادرة أتكلم".

يسرا وجهت حديثها للجمهور قائلة: "بشكر كل الناس اللى بتسأل عليا، وكل الدكاترة اللى بيعملولى كل حاجة، وبشكر وزارة الصحة على مجهودها الكبير، وبشكر كل زملائى وأصدقائى داخل مصر وخارجها اللى سألوا عليّا، وبشكر كل الناس، ربنا يخليكم ليا، ومايحرمنيش منكم أبدا".

أما الإعلامى وائل الإبراشى، فعلق على إصابته بفيروس كورونا، قائلاً: "الحمد لله إن شاء الله محنة وهتعدى.. وهى نفس أعراض الإنفلونزا أخدتها على أنها كورونا.. ولازم نتعامل على إنها كورونا.. والتفكير السريع أفضل فى التشخيص.. وهتعامل مع البروتوكول وهشوف العلاج وهننتصر عليه".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة المذاع على قناة مصر الأولى تقديم الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم: "تحليل الدم أثبت أنه كورونا.. وبدأت خفيفة وخدتها بجدية وكل ما نكسب الوقت بيبقى أحسن.. وبتعامل مع المرض أنه محنة وداخله منحة.. وبتعامل معاها بإيجابية.. وابتعادنا على شغلنا اليوم صعب جدا.. ولكن إن شاء الله هننتصر على فيروس كورونا".