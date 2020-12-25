شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى تبدأ تصوير دورها فى فيلم "ليلة العيد" مع المخرج سامح عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الفنانة عبير صبرى تصوير أول مشاهدها فى فيلم "ليلة العيد" مع المخرج سامح عبد العزيز فى حارة السبكى بالحزام الأخضر فى 6 أكتوبر، حيث التحقت بأسرة العمل الذى انطلق تصويره قبل أيام، حيث تقدم سيدة لها حكايتها الخاصة بها، لاسيما وأن العمل ويناقش موضوع القهر الذى تتعرض له المرأة فى الحياة ولكل سيدة حكاية مختلفة.



عبير صبرى

فيلم "ليلة العيد" تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج أحمد السبكى وبطولة يسرا، سميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، عبير صبرى، هنادى مهنى، محمد لطفى، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في يوم واحد على غرار أفلام "كباريه" و"الفرح" و"ساعة ونصف".

وعرض لعبير صبري مؤخراً فى دور العرض السينمائية، فيلم "زنزانة 7"، بطولة نضال الشافعي، أحمد زاهر، مايا نصري، عبير صبري، منة ‏فضالي، مدحت تيخة، وأحمد التهامي، إيهاب فهمى، إيمى إسلام وتأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقى.



الفنانة عبير صبرى

وشاركت عبير كضيفة شرف فى حلقة من حلقات مسلسل "إسعاف يونس" مع محمد أنور الذى انطلق عرضه على منصة watch it الرقمية، وتظهر في الحلقة بشخصية سيدة متزوجة وتكتشف خيانة زوجها لها، فتقرر أن ترد عليه من خلال إيهامه بأنها على علاقة برجل آخر، وتستعين بالطبيب الذي يجسد شخصيته محمد أنور، فتنقلب الأحداث تماماً بشكل كوميدى.