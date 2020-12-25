شكرا لقرائتكم خبر عن عفاف شعيب: أحمد زكى رفض يرجع لهالة فؤاد والغيرة مش سبب الانفصال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة عفاف شعيب تفاصيل جديدة تخص انفصال النجم الراحل أحمد زكى عن زوجته الفنانة الراحلة هالة فؤاد، خاصة أنها كانت مقربة جداً من الثنائى، كما أوضحت السبب وراء انفصالها وهل كان بسبب الغيرة وعدم رغبة "زكى" فى استمرارها بالفن مثلما يقال دائماً أم أن هناك أسبابا أخرى وراء ذلك.

وقالت عفاف شعيب: "أحمد زكى كان بيحبها جداً، وبيغير عليها حقيقى ولكن مش هو ده السبب وراء الانفصال، هناك أسباب أخرى كثيرة لا داعى لذكرها ومش هقدر أقولها، والحقيقة أنا حاولت أصلح بينهم أنا وزوجى وقتها المنتج رياض العريان، لكن أحمد زكى رفض وبعد ذلك هالة تعبت بعد إصابتها بالسرطان".

وأوضحت عفاف شعيب: "أحمد زكى لم يكن يتوقع أنها تقدم على الزواج بسرعة بعد انفصالها عنه، ودا جننه، فقبل زواجها كانت هناك محاولات لإعادتهما مرة أخرى ولكن بشروط أحمد، ولذلك هو الذى رفض لأسباب كثيرة لا داعى لذكرها، الله يرحمهم الاثنين".

وتابعت عفاف شعيب: "بعد الانفصال أحمد زكى كان يقوم بكل واجباته وذلك على يدى، حيث ذهب لمنزل حماته وأعطاها مبلغا كبيرا جداً من أجل شراء شقة فى مصدق بالدقى، وأعطاها كمان حوالى 10 آلاف جنيه عشان تعليم هيثم، وقالها كل شهر هجيلك لحد عندك أو عفاف هتجيبلك الفلوس دى، فأنا قولته لا يا أحمد انت أحسن توديها بنفسك، وبعد ما هالة أتجوزت كان بيصرف على هيثم لحد ما مات ويشهد الله.



عفاف شعيب فى ندوة الخليج 365

وكرم ”الخليج 365”، الفنانة القديرة عفاف شعيب عن مشوارها الفني الحافل بالأعمال المهمة سواء على المستوى السينمائى أو الدرامى، حيث زارت الفنانة الكبيرة المؤسسة وكان في استقبالها الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلسى إدارة وتحرير ”الخليج 365” والكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن الذى سلمها درع تكريم المؤسسة..

وحلت عفاف شعيب ضيفة في ندور فنية أجابت فيها على أسئلة قسم الفن بالجريدة والتي جاءت حول مشوارها الفني وادوار الأم التي اشتهرت بها وقدمتها منذ بداية مشوارها، وتحدثت أيضاً عن خطوة ارتدائها الحجاب والسبب وراء إقدامها على ذلك، وتطرقت لعلاقتها بالفنانة الراحلة شادية وكذلك الموقف الذى لا تنساه مع الراحل أحمد زكى.