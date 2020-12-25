شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من أمير كرارة بعد شائعة إصابته بـكورونا: "بطلوا هرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق النجم أمير كرارة على شائعة إصابته بفيروس كورونا ونشر صورة من تحليل المسحة التى أجراها، وعلق عليها قائلا: "بطلوا هرى وخليكوا محترمين لو جالى كورونا هقولكوا والله".



امير كرارة

يذكر أن أمير كرارة أجل تصوير حلقة جديدة من برنامجه "سهرانين" فى موسمه الجديد بعد ما شعر بالإجهاد الشديد بسبب التصوير المتواصل، وكذلك قلة عدد ساعات النوم لذلك طلب إلغاء تصوير حلقة البرنامج وتأجيلها.

مسلسل "نسل الأغراب" يعد من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وانجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.