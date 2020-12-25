شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة أمير كرارة بعد شائعة إصابته بكورونا.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى أحمد خيرى – مدير أعمال النجم أمير كرارة – ما تردد حول إصابة كرارة بفيروس كورونا، موضحاً لـ"الخليج 365" أن السبب وراء إلغاء تصوير حلقة برنامج "سهرانين" هو شعور كرارة بالإجهاد الشديد بعد 23 ساعة تصوير متواصل في مسلسله "نسر الأغراب"، مشيرا إلى أن كرارة أجرى مسحة وجاءت نتيجتها سلبية.

وأشار أحمد خيرى إلى أن أمير كرارة انتهى من تصوير مشاهده في "نسل الأغراب" الساعة الثامنة صباحاً، وكان لديه أوردر تصوير "سهرانين" الساعة 12 ظهراً، إلا أنه شعر بالإجهاد الشديد بسبب التصوير المتواصل وكذلك قلة عدد ساعات النوم وطلب إلغاء تصوير حلقة البرنامج وتأجيلها.

مسلسل "نسل الأغراب" يعد من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وانجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.