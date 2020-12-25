شكرا لقرائتكم خبر عن صايع بحر.. أحمد حلمى فى جولة بحرية شتوية بعد أيام من رحلة صيد.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم أحمد حلمى، متابعيه وجمهوره، عبر حسابه على "انستجرام"، بفيديو وصورتين من رحلة بحرية قام بها، حيث نشر عبر ستورى حسابه على انستجرام، صور أثناء رحلته في وسط البحر، وصورة أخرى قبل بداية الرحلة البحرية.



حلمى

قبل أيام شارك الفنان أحمد حلمى، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، مقاطع فيديو وصور من خلال خاصية الاستورى، من لحظات استمتاعه برحلة صيد بحرية فى مصر، حيث ظهر وهو يمسك بسمكة كبيرة وأخرى صغيرة.



أحمد حلمى

وقام الفنان أحمد حلمي بهذه الرحلة البحرية في مصر، حيث علق على إحدى الصور بقوله: "مصر"، وفي صورة أخرى كان ممسكًا بسمكة صغيرة، معلقا عليها: "لا تعليق"، وسرعان ما انتشرت الصور على منصات السوشيال ميديا.

يشار إلى أن الفنان أحمد حلمي شارك مؤخرًا في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بصحبة زوجته النجمة منى زكي وابنتهما لى لى، كما نشر حلمى على تطبيق "تيك توك"، مقطع فيديو طريف يجمعه مع زوجته النجمة منى زكي، خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، معلقا على الفيديو: "أكشن"، وقد لاقت الفيديو تفاعلا كبيرا بين معجبيهما على السوشيال ميديا.