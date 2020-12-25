تعرف على رسالة يسرا بعد إصابتها بـ كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرصت الفنانة يسرا على توجيه رسالة شكر للجمهور وزملائها بالوسط الفني ووزارة الصحة بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت "يسرا"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "بتوجه بكل الشكر وخالص امتناني لكل أصدقائي داخل وخارج مصر وللجمهور الكريم لسؤالهم واهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا".

وأضافت: "أوجه شكر خاص جدا جدا لوزارة الصحة ولكل الأطباء وطاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي، مفيش كلام يوفي الناس دي كلها حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض، ربنا يحفظكم جميعا و يشفي كل مريض، شكرا للجميع".

وتخضع الفنانة يسرا حاليًا للعزل، بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا، واتباع بروتوكول العلاج الذي أقرته وزارة الصحة.

وفي محاولة من "الخليج 365" للاطمئنان على صحتها، أعربت الفنانة الكبيرة عن امتنانها وسعادتها باهتمام الجميع بها وبالسؤال عنها، قائلة "متشكرة أوي أوي ربنا يخليكم يا رب منحرمش منكم أبدا كلكم".

جدير بالذكر أن يسرا حصلت مؤخرا على أكثر من تكريم عن دورها في مسلسل "خيانة عهد" الذي عُرض في رمضان الماضي، منها: "نجم العرب"، و"دير جيست"، كما حضرت مؤخرًا حفل عيد ميلاد الفنانة نيللي كريم.

وتستعد يسرا للمشاركة في عمل تليفزيوني يعرض في رمضان المُقبل 2021، وفيلم سينمائي جديد.

آخر مشاركات يسرا في السينما كان فيلم "صاحب المقام" مع الفنان آسر ياسين، الفنانة أمينة خليل، ومجموعة كبيرة من الفنانين، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج ماندو العدل.