حقيقة إصابة أمير كرارة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشف الفنان أمير كرارة، حقيقة الشائعات التي تم تداولها حول إصابته بفيروس كورونا.

ونشر كرارة، صورة من نتيجة التحاليل التي أثبتت سلبيتها، وذلك عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق: "بطلوا هري وخليكوا محترمين.. لما يجيلي كورونا، هقولكوا والله".

يذكر أن، الفنان أمير كرارة يشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل "نسل الأغراب" مع الفنان أحمد السقا ومن إخراج محمد سامي.

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