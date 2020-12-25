طليقة طارق العريان الأولى لأصالة: كفاية تشهير ومن حقي أدافع عن ابني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أول تعليق لهالة العتال، طليقة المخرج طارق العريان الأولى، على المنشور الذي كتبته الفنانة أصالة، تعليقًا على صورته مع عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان، والتي يتردد اسمها منذ فترة بالإشارة إلى وجود ارتباط يجمعها بطارق.

وكتبت هالة والدة عمر طارق العريان: "دي أول مرة ممكن أرد فيها، الصورة قاسية عليكي، طيب أنا لما كنت بشوف ألف صورة، وابني مش موجود فيها، يا ترى احساسي كان ايه؟، كان أكتر من قاسي كان مقهور، طيب لما كنتي بتكتبي العيلة وابني مش موجود فيها، إحساسه هو كان إيه؟ أولادك عندهم أب أيمن الذهبي حي يرزق، لكن ابني كان عنده أب واحد بس، وللأسف مش حقدر أقول تفاصيل".

وتابعت "طيب لما كنا بنحاول نتكلم كان ردك ايه، يا ترى قاسي، ولا حنون ذي ما انتي دلوقتي، الجواز والحب والعشرة في تفاصيل محدش يقدر يعرفها، طيب مفكرتيش في يوم من الأيام إن ممكن الأب يشتري ابنه اللي من دمه، ويرفض الظلم، طيب مفكرتيش ان في نفسية ولد، ممكن تتدمر، طيب دلوقت أولادك زعلانين من الكسرة، طيب يتكلموا معاه ليه لحد دلوقتي، أرجوكي كفاية في أولاد وأنا من حقي أدافع عن ابني اللي نفسيته بقت مش حلوة، من كتر الحرب علي أبوه، كفاية بعد الانفصال اللي كنت بتمني استمرار ليكم وربنا يشهد عليا، بس ده نصيب، الأهم دلوقتي الأولاد".

وأضافت هالة "كفاية تشهير في طارق، هو مش خاين وانت عارفة ده كويس جدا، والأهم من الراجل دلوقتي الأولاد بس، بلاش نشوه الصورة، وهو حر وانتي عشتي معه ١٣سنة وأنا عشت ١٠سنين، ومعملتش أي حاجة من دي عمري، لإن الأهم كان ابني مش أنا، ارجوكي كفاية من فضلك، لإن طارق أحسن أب في الدنيا مع أولاده وانتي عارفة ده كويس".

كانت أصالة أعادت نشر صورة جمعت طارق العريان والد طفليها آدم وعلي، مع نيكول سمعان، عبر "إنستجرام"، وعلقت الفنانة "هي أقسى صورة مرقت عليّ منّ بداية قصتي لليوم، ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بسّ عمّ حاول صدّق، فيه شخص بالصّورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ".

وتابعت: "الستّ العزيزة الّلي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلاً؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران، الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما إحكيها، الصّورة مو عاديّة، ومو قادرة أتجاوزها؛ لأنّه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ما أقدر.. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب".

وأضافت: "سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون، بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري".