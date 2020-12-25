قصة حبها مع سراج منير ونهاية مأساوية من شرفة منزلها.. حكايات ميمي شكيب في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

يمر اليوم الموافق 25 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة ميمي شكيب، التي تتلمذت على يد الفنان الكبير نجيب الريحاني وعملت بفرقته، وشاركت في العديد من المسرحيات أبرزها "الدلوعة".

بعد ذلك دخلت ميمي شكيب مجال السينما من خلال دور صغير بفيلم "ابن الشعب"، ثم توالت مشاركتها الفنية وظهرت في عدد من الأعمال أبرزها: ""حكم قراقوش، 30 يوم في السجن، لزقة إنجليزي، ياما كان في نفسي، حسن ومرقص وكوهين، الستات ميعرفوش يكدبوا، الطرطور،عش الغرام، بيومي أفندي، شاطئ الغرام، القلب له أحكام، حبيب الروح، حميدو، دهب، الحموات الفاتنات، إحنا التلامذة، والبحث عن فضيحة، ودعاء الكروان"، الذي نالت عنه جائزة أفضل ممثلة دور ثان.

نشأت قصة حب بين ميمي شكيب والفنان سراج منير وانتهت بالزواج وشاركته في عدد من الأفلام أبرزها: "الحل الأخير"، "بيومي أفندي"، "نشالة هانم"، "ابن ذوات"، "كلمة الحق".

في 13 سبتمبر عام 1957 توفي سراج منير أثناء نومه بأزمة قلبية، وعانت ميمي شكيب من آلام الفراق ودخلت في حالة اكتئاب شديدة بسبب حبها له، ولم تتزوج بعده.

في 1983 فوجئ الجميع بخبر وفاة ميمي شكيب إذ وقعت من شرفة منزلها بوسط البلد، وقيدت القضية ضد مجهول، لتكن هذه هي نهايتها المأساوية التي أحزنت محبيها.