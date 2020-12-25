بعد إصابتها بـ"كورونا".. "أبلة فاهيتا" تعرض حلقتها مع يسرا الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستضيف الدمية "أبلة فاهيتا" في الحادية عشرة من مساء اليوم الجمعة 25 ديسمبر، في حلقة جديدة من برنامجها "لايف من الدوبليكس"، المعروض على قناة ON E، الفنانة الكبيرة يسرا.

وفي بيان صحفي، أكد القائمون على البرنامج، أن الحلقة مليئة بالمواقف الكوميدية، تتحدث يسرا عن أبرز المواقف الطريفة التي جمعتها بأصدقائها في الوسط الفني، وكواليس بعض الأعمال الفنية، فضلا عن العديد من الحكايات من حياتها الشخصية والمهنية.

كانت أبلة فاهيتا قد عادت في موسم جديد من البرنامج، بدءًا من نهاية أكتوبر الماضي، ويبث البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.

يسرا أعلنت أمس إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وخضوعها للعزل المنزلي، للالتزام ببروتوكول العلاج الذي أقرته وزارة الصحة، ووجهت الشكر لكل من سأل عنها من جمهورها ومحبيها.