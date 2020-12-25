عرض احتفالية "50 سنة فن" في ليلة رأس السنة علي قناة المحور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تعرض قناة المحور ليلة رأس السنة حفل " 50 سنة فن" للنجم محمد صبحي، والتي احتفل فيها باليوبيل الذهبي لمسيرته الفنية وذلك في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة .

الاحتفالية ترصد الحالة الفنية التي مر بها الفنان محمد صبحي خلال نصف قرن، وكرم خلالها مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة للأستاذ محمد صبحي، ويشترك فيها نجوم فرقة "ستديو الممثل" عبدالرحيم حسن وسماح السعيد وحازم القاضي ندى ماهر وميرنا زكري ومنة طارق ومحمد يوسف ومحمد سعيد وليلى فوزي وانجيلكا.

كتب الاحتفالية محمد بغدادي، أما الأشعار فصاغها عبدالله حسن والديكور صممه محمد الغرباوي والألحان لشريف حمدان والموسيقى التصويرية للاحتفالية صنعها هشام خرما وتصميم الجائزة للدكتور عبدالمجيد إسماعيل وتصميم لوجو الاحتفالية لأحمد إسماعيل والإخراج والرؤية الفنية للنجم محمد صبحي .

الاحتفالية كرم خلالها 120 مبدعا ممن شاركوا محمد صبحي مسيرته الفنية من فنانين ورموز للفكر والثقافة والإعلام والنقد، كما كرمت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم والدكتور حسن راتب والراحل الشيخ صالح كامل ، وحتى الذين منعتهم الظروف من الحضور تم تكريمهم وتحدث عنهم محمد صبحي وعن تجربته معهم .